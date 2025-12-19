Serie A, Juventus–Roma: bianconeri avanti a 1,95 su Sisal.it

Juventus – Roma è il big match della sedicesima giornata di Serie A. In palio punti pesanti: i bianconeri, con la vittoria sul Bologna nello scorso turno, sono saliti in quinta posizione e si sono rilanciati nella corsa Champions; i giallorossi, vincendo, potrebbero persino prendersi la vetta della classifica, visto che Inter, Milan e Napoli recupereranno la giornata a gennaio per l’impegno di Supercoppa in Arabia Saudita. Per gli esperti di Sisal, la favorita è la Juventus, che in casa ha vinto tre partite consecutive ed è imbattuta dall'inizio di questa stagione: la squadra dell’ex Spalletti è avanti a 1,95, l’impresa degli uomini di Gasperini allo Stadium è a 4,25, il pareggio – risultato degli ultimi tre confronti tra le due – è a 3,20. Gara prudente, con il No Gol a 1,75 e l’Under 2,50 a 1,57 che si fa preferire all’Over, a 2,30. Tra i bianconeri, David e Openda si candidano come pericolo numero uno per la difesa romanista, rispettivamente a 2,50 e 2,75, ma occhio a Yldiz, decisivo con un gol o un assist a 2,50. Nella Roma, spiccano Dybala e Ferguson, a 4,50, con Soulé sempre pronto ad accendere il match, il suo assist vale 5,00.

Ad aprire il turno prenatalizio c’è la Lazio, che ospita la Cremonese all’Olimpico. I biancocelesti, che con la vittoria sul Parma hanno allungato la scia di risultati utili a dieci nelle ultime dodici, hanno la chance di avvicinarsi alla zona Europa e, per gli esperti Sisal, sono favoriti: gli uomini di Sarri conducono a 1,65, si sale a 5,75 per il successo dei grigiorossi, il pareggio vale 3,75. L’Atalanta va a Genoa per continuare la risalita: la Dea, con Raffaele Palladino, ha cambiato passo con cinque vittorie nelle ultime sette gare e, anche stavolta, ha le quote a favore con il successo a 1,95 contro il 4,00 degli uomini di De Rossi e il 3,40 del pareggio. Ultima spiaggia per la Fiorentina: la viola è alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale ma al Franchi arriva un’Udinese in forma, reduce dal successo sul Napoli. La gara è incerta ma la squadra di Vanoli è avanti, con i primi tre punti della stagione a 2,25, il pareggio a 3,20 e il successo friulano a 3,25. Le altre sfide in programma sono Sassuolo – Torino, con i neroverdi favoriti a 2,35 contro il 3,25 dei granata, e la sfida salvezza Cagliari – Pisa, con i sardi vincenti a 2,15 contro il 3,75 dei toscani.