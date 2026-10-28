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Milan-Bologna, Theate, che disastro: Cissè ringrazia e fa 1-1

Un passaggio sciagurato spalanca la strada al pareggio: l'attaccante rossonero non perdona Skorupski e riporta tutto in equilibrio.

Alphadjo Cissé - Afp
Alphadjo Cissé - Afp
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28 ottobre 2026 | 19.16
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna si complica la vita con un errore incredibile di Theate, protagonista in negativo di un episodio che cambia la partita di San Siro. Con i rossoblù avanti 1-0 nel match valido per la nona giornata di Serie A, un passaggio sciagurato del difensore belga regala infatti ad Alphadjo Cissè l'occasione perfetta per colpire. Il giocatore si ritrova a tu per tu con Skorupski e lo supera. È il gol del pareggio, nato da una leggerezza difensiva che costa carissimo. Cissè ringrazia e non sbaglia, mentre per Theate è una disattenzione da dimenticare in fretta.

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