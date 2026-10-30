Serie A, Milan-Inter e Juventus-Napoli: big match tra primato e riscatto

– Un weekend da big match attende la Serie A. La decima giornata del massimo campionato di calcio manda in scena due classicissime dove primato, riscatto e supremazia cittadina saranno gli obiettivi da raggiungere. Il derby della Madonnina, Milan-Inter, mette di fronte i campioni d’Italia a un Diavolo che deve rialzarsi immediatamente dopo essere stato travolto, giovedì sera, dal Bologna. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoriti a 2,00 rispetto al 3,50 dei cugini padroni di casa mentre il pareggio è offerto a 3,60. Pulisic e compagni, però, sono una vera bestia nera per i ragazzi di Chivu: il Milan, infatti, è imbattuto nei derby da 2 anni e mezzo, con un bilancio di 5 vittorie e due pareggi in tutte le competizioni. L’ipotesi che entrambe vadano a segno, data a 1,52, è assai probabile con Thuram e compagni favoriti a 1,72 per realizzare il primo gol del match rispetto al 2,35 dei cugini. Le palle da fermo potrebbero diventare un fattore tanto che un gol di testa è offerto a 2,25 mentre una rete dalla panchina, viste le rose a disposizione, è a 2,00. Tante marcature non escludono un Ribaltone, offerto a 6,00. Anche senza Lautaro, infortunato, i bomber di entrambe le squadre sono pronti a prendersi la scena: Marcus Thuram e Pio Esposito, entrambi a 2,50, guideranno l’attacco di Chivu mentre il Milan si affida a Gonçalo Ramos, a 3,00, e alla stellina Alphadjo Cisse, a 3,25.

Se il sabato sera è dedicato al derby, il posticipo della domenica vede sfidarsi Juventus e Napoli con i grandi ex Spalletti e Allegri a fronteggiarsi. Nessuna delle due può più commettere passi falsi ed entrambi i tecnici si giocano tantissimo allo Stadium: gli esperti Sisal ritengono i bianconeri favoriti a 2,25 contro il 3,25 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,10. Partita tirata e tesa dove l’Under, a 1,80, si fa preferire all’Over, a 1,90. Di conseguenza, il più classico dei 2-0 all’inglese è dato a 12 per la Juventus mentre si sale fino a 19 per lo stesso risultato esatto a favore del Napoli. Vista la posta in palio, nessuno tirerà indietro la gamba: se un’espulsione è data a 4,25, per un rigore si scende a 2,80. Randall Kolo Muani, a 3,00, ormai fa coppia fissa con Nick Woltemade, offerto a 3,25: i due bomber bianconeri sperano di sbloccarsi, appena una rete in due in Serie A, nell’occasione più importante. Il Napoli, dopo la scorpacciata di gol a Monza, prova a ripetersi in un campo tabù: Rasmus Hojlund, a 3,50, e Matteo Polit