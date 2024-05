I sardi vincono in casa degli emiliani. Ciociari vittoriosi a Monza, pari tra Udinese e Empoli

Sassuolo in Serie B, Cagliari salvo, Frosinone quasi. La penultima giornata della Serie A regala verdetti nella zona retrocessione.

Il Cagliari vince per 2-0 sul campo del Sassuolo e conquista la salvezza, condannando gli emiliani alla retrocessione. I sardi allenati da Ranieri centrano il successo decisivo grazie al gol di Prati, a segno al 71' su suggerimento di Dossena, e al rigore di Lapadula, che trasforma un penalty al 92'. Il Cagliari sale a 36 punti e si guadagna la permanenza in Serie A. Il Sassuolo, fermo a quota 29, rimane penultimo e scende in B.

Salvezza vicina per il Frosinone, che sale a 35 punti dopo il successo esterno per 1-0 sul campo del Monza. I ciociari passano in casa dei lombardi grazie alla rete di Cheddira, a segno all'8'.

La squadra allenata da Di Francesco domenica prossima chiude ospitando l'Udinese, che pareggia allo scadere contro l'Empoli nella sfida fondamentale per la salvezza: finisce 1-1. Toscani avanti al 90' con Niang su rigore. I friulani pareggiano al 104', alla fine di un interminabile recupero, con un penalty di Samardzic. L'Udinese ha 34 punti, l'Empoli ne ha 33 ed è terz'ultimo. I toscani chiudono il campionato ospitando la Roma.