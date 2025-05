Con la fine del campionato comincia il calciomercato degli allenatori. Le società devono scegliere la guida tecnica che verrà, con molte squadre di vertice deluse dai risultati ottenuti e speranzose che un cambio in panchina possa risollevare il morale della piazza e migliorare i risultati. Dall'incognita Conte fino alle panchine di Juventus, Milan, Roma e Lazio: la Serie A è pronta a essere rivoluzionata, con un toto-allenatori che è già iniziato.

Dall'incognita Conte al caso Tudor

Il Napoli ha vinto lo Scudetto con Antonio Conte ma proprio il tecnico salentino è corteggiato dalla Juventus, sua ex squadra ma anche dal Milan, alla ricerca di un nome importante che possa scaldare il cuore dei tifosi, sempre più lontani dalla società, che ha appena annunciato il nuovo ds Igli Tare. Il presidente Aurelio De Laurentiis non si sta facendo cogliere impreparato come per il post Spalletti e, provando comunque a convincere Conte a rimanere, avrebbe già bloccato Massimiliano Allegri nel caso avvenisse la separazione con il predecessore del tecnico livornese alla Juventus.

L’Inter è attesa dalla finale di Champions League contro il Psg sabato 31 maggio, dopo si siederà al tavolo con Simone Inzaghi per definire il futuro. L'allenatore nerazzurro ha ammesso di avere diverse offerte sul tavolo, corteggiato da squadre inglesi e dall’Arabia con offerte da capogiro, ma l’ex Lazio potrebbe rimanere se avesse la conferma che il progetto nerazzurro non è a fine ciclo. All'Atalanta c’è il rebus Gian Piero Gasperini: a marzo il divorzio sembrava scontato, dopo le recenti dichiarazioni del tecnico che ha parlato di ridimensionamento degli obiettivi, ora però le cose sembrano cambiate, con il matrimonio che potrebbe continuare, anche se non mancano le sirene di mercato.

L’attuale allenatore della Juventus Igor Tudor dopo la partita che ha sancito la qualificazione alla prossima Champions League ha dichiarato che il suo futuro si sarebbe deciso prima del Mondiale per Club, che parte il prossimo 14 giugno. Il suo agente ha poi corretto il tiro ribadendo che il tecnico guiderà i bianconeri anche nella prossima competizione, con il rinnovo automatico fino al 2026 già scattato grazie al quarto posto ottenuto con la vittoria di Venezia. All’interno del contratto è presente però una clausola per cui la dirigenza potrebbe interrompere il rapporto con Tudor pagando una 'penale' da 1 milione di euro entro il 30 giugno 2025, mentre il Mondiale per Club che terminerà il 13 luglio. La posizione di Tudor, insomma, non è salda e l’ombra di Conte si fa sempre più ingombrante.

Dalle romane fino al Milan

A Roma tutto da scoprire il futuro della panchina giallorossa: Claudio Ranieri, che inizierà la sua nuova carriera da dirigente, ha affermato che è già stato scelto il sostituto con il favorito che sembra Cesc Fabregas, anche se il Como non sembra avere alcuna intenzione di privarsi del suo allenatore. Sullo sfondo rimane Gasperini ed è sempre viva l’alternativa Roberto Mancini, anche se i Friedkin, dopo aver sorpreso la piazza con Josè Mourinho, potrebbero tirar fuori dal cilindro un’altra sorpresa straniera.

Sponda Lazio l’addio di Marco Baroni sembra sempre più certo, il tecnico toscano paga un 2025 al di sotto delle aspettative che ha lasciato i biancocelesti senza coppe europee la prossima stagione. Tra i nomi per sostituirlo il preferito della piazza è quello di Maurizio Sarri, ma il ritorno dell'ex Napoli, al momento, rimane solo una suggestione.

La Fiorentina ha scelto di utilizzare l’opzione a proprio favore di prolungare di un anno il contratto con il tecnico Raffaele Palladino a inizio maggio. Dopo l'ottavo posto in campionato il Milan invece ha deciso di non continuare con Sergio Conceicao, altro nome in orbita Lazio, dopo aver cominciato la stagione con Paulo Fonseca. I nomi ci sono: Gasperini è una possibilità, come quella rappresentata da Vincenzo Italiano, in trattativa per il rinnovo con il Bologna. Allegri è sempre più promesso sposo al Napoli e sullo sfondo rimane Thiago Motta, trattato prima che andasse alla Juventus.