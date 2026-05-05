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Furia Simeone con Arteta: rissa tra panchine in Arsenal-Atletico Madrid

Nervosismo nella semifinale di Champions League

Diego Simeone e Mikel Arteta - Afp
Diego Simeone e Mikel Arteta - Afp
05 maggio 2026 | 23.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rissa tra Mikel Arteta e Diego Simeone al termine di Arsenal-Atletico Madrid. Oggi, martedì 5 maggio, i Gunners hanno staccato il biglietto per la finale di Champions League, battendo i Colchoneros 1-0 grazie al gol di Bukayo Saka nella semifinale di ritorno al termine di una partita tattica e molto nervosa.

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Tanti gli episodi, anche arbitrali, che hanno fatto alzare il livello agonistico della sfida, sfociata in un faccia a faccia piuttosto acceso tra le due panchine. Le proteste dell'Atletico arrivano durante il secondo tempo per un presunto calcio di rigore non fischiato per un intervento di Calafiori su Llorente, con l'arbitro che ha sanzionato la precedente gamba alta di Sorloth su Gabriel. Veementi le proteste dei giocatori in campo e di Simeone in panchina, una scena che non è piaciuta ad Arteta.

L'allenatore dell'Arsenal ha vissuto gli ultimi momenti accompagnando letteralmente il pressing della sua squadra, uscendo dalla sua area tecnica e arrivando molto vicino a quella dell'Atletico. Al termine dei cinque minuti di recupero, Arteta ha agitato le braccia verso l'arbitro invocando il triplice fischio e scatenando l'ira di Simeone. Il Cholo si è rivolto a brutto muso al tecnico dei Gunners, con le due panchine che sono venute a contatto e con il nervosismo si è palesato anche oltrela fine della partita.

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arsenal atletico madrid arsenal atletico madrid champions league simeone arteta simeone arteta
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