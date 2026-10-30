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Sinner, inizia il dopo Cahill? Primo incontro con Norman a Monte Carlo

Il fuoriclasse azzurro, al lavoro per tornare in campo, ragiona anche sul nuovo coach che dovrà affiancare Simone Vagnozzi

Sinner - IPA
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30 ottobre 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
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Il futuro della squadra che affianca Jannik Sinner continua a essere al centro delle attenzioni, mentre l’azzurro è concentrato sul programma di recupero dall'infortunio al ginocchio in vista del ritorno in campo a dicembre, nel Six Kings Slam. Accanto a lui resta il suo team, con Darren Cahill ancora presente (almeno per ora). Come riportato da Sky Sport, a Monte Carlo non è passata però inosservata la presenza di Magnus Norman.

Sinner, Norman nuovo coach?

Il nome dello svedese alimenta da settimane le indiscrezioni sul possibile assetto tecnico futuro. Ex numero 2 del mondo e finalista al Roland Garros nel 2000, Norman ha intrapreso la carriera da coach dopo il ritiro nel 2004, legando il suo nome soprattutto ai successi di Stan Wawrinka, con cui ha conquistato tre tornei del Grande Slam. Ora potrebbe affiancare il fuoriclasse azzurro verso nuovi traguardi, insieme a Simone Vagnozzi.

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