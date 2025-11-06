circle x black
Sinner, abbracci e risate con Alcaraz a Torino. E Carlos pensa... al golf - Video

Il tennista azzurro ha incontrato il rivale spagnolo prima delle Atp Finals

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Torino - X
06 novembre 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, abbracci e risate a Torino. Dopo il nuovo sorpasso del tennista italiano in testa al ranking, con Sinner che è tornato quindi numero uno dopo aver trionfato nel Masters 1000 di Parigi, i due rivali sono pronti per le Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Entrambi si stanno già allenando sul cemento piemontese, con Sinner che deve difendere il successo dello scorso anno se vuole restare al primo posto del ranking.

Jannik ha incrociato proprio Alcaraz tra un allenamento e l'altro, con i due protagonisti di una staffetta sui campi di Torino. Sorrisi e abbracci al momento dell'incotro e poi un breve colloquio in cui Alcaraz è sembrato mimare una mazza da golf, passione che hanno in comune,, per concludere poi con una larga risata.

