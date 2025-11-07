circle x black
Sinner incanta a Torino, Alcaraz resta... a bocca aperta - Video

Il tennista azzurro è pronto a sfidare lo spagnolo alle Atp Finals

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - X
07 novembre 2025 | 08.34
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno preparando in vista delle Atp Finals. A Torino andrà in scena oggi, venerdì 7 novembre, un attesissimo e inaspettato allenamento che vedrà in campo, questa volta soltanto per qualche 'amichevole' scambio, proprio i due rivali, che in stagione si sono divisi equamente i tornei del Grande Slam e sono in lotta per il primato del ranking, con Sinner che è tornato numero uno dopo il trionfo di Parigi.

In attesa di scendere in campo insieme, i due si sono già incontrati tra i campi torinesi, con tanto di sorrisi, abbracci e scambiando qualche battuta 'golfistica'. Alcaraz ha avuto anche modo di seguire l'allenemento di Sinner, rimanendo, letteralmente, a bocca aperta. Durante gli scambi con l'australiano Alex De Minaur, inserito nel girone proprio dello spagnolo insieme a Djokovic e Fritz, Jannik ha impressionato per intensità e colpi, andando a segno con il dritto diagonale dopo aver 'martellato' da fondo campo.

Alcaraz, che ha seguito con inseresse lo scambio sul Centrale dell'Inalpi Arena, ha quindi spalancato gli occhi ed è rimasto a bocca aperta, tenendosi l'asciugamano con le mani ma senza riuscire a distogliere lo sguardo dal campo. Una reazione che è diventata subito virale e ha aumentato l'attesa per le Finals, che potrebbero essere l'ultimo capitolo della loro sfida.

