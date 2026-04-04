circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, Roddick lo esalta: "È il migliore, sta facendo qualcosa di incredibile"

L'ex tennista americano ha parlato dell'azzurro dopo averlo visto conquistare il Sunshine Double

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
04 aprile 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner è il vero numero uno del tennis mondiale, parola di Andy Roddick. Il tennista azzurro, dopo un inizio di stagione complicato, è tornato a vincere conquistando il Sunshine Double grazie ai trionfi di Indian Wells prima e Miami poi, avvicinando il primo posto di Carlos Alcaraz nel ranking Atp.

CTA

Risultati che hanno riportato la sfida tra i due al centro del dibattito: "Dopo gli Us Open Sinner ha aggiustato il servizio e ora sta servendo con percentuali altissime con la prima. Quando serve sopra il 60-65% non perde mai le partite", ha detto Roddick nel suo podcast 'Served with Andy Roddick', "penso sia migliorato tanto rispetto allo scorso anno. Se serve così sul cemento sarà veramente difficile da battere".

"Sia Sinner che Alcaraz cercano continuamente il modo per migliorarsi, e il resto del pianeta terra pensa semplicemente che siano bravi. Quello che stiamo vedendo da Jannik è qualcosa di incredibile", ha continuato Roddick, "anche senza parlare di Indian Wells e Miami, se Alcaraz avesse perso in Australia invece staremmo avendo una conversazione ben diversa su di lui, soprattutto dopo l'addio di Ferrero".

Roddick ha spiegato a modo suo la grandezza di Sinner: "Jannik ha vinto lo swing americano senza perdere un set, non è soltanto che ha vinto, ma che ha dominato. Sapete quanto è difficile non perdere nemmeno un set in un mese?", ha chiesto retoricamente l'ex tennista, "è assurdo. Il picco che ha raggiunto in termini di consistenza, sia in campo che come mentalità, lo rende il giocatore migliore del circuito in questo momento".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner alcaraz sinner numero 1 sinner alcaraz numero 1
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza