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Sinner-Alcaraz in finale a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
12 aprile 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro affronta lo spagnolo nell'ultimo atto del Masters 1000 del Principato, puntando il sorpasso al numero 1 del ranking Atp.

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Sinner arriva al match dopo aver eliminato Humbert, Machac, Auger-Aliassime e Zverev in semifinale, mentre Alcaraz ha battuto Baez, Etcheverry, Bublik e Vacherot nell'ultimo turno.

Sinner-Alcaraz, orario e precedenti

La finale tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15. I due tennisti si sono sfidati in 13 precedenti ufficiali, con lo spagnolo che guida il parziale 8-5. Nell'ultima sfida però, nella finale delle ultime Atp Finals di Torino, è stato Sinner a trionfare in due set.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv

La finale di Montecarlo Sinner-Alcaraz sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

Riproduzione riservata
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