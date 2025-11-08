circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner e Alcaraz, a Torino inizia la 'battaglia' per la coppa del numero uno - Video

Il siparietto tra i due fuoriclasse del tennis mondiale alla vigilia del torneo conclusivo della stagione

Alcaraz e Sinner - Fotogramma/IPA
Alcaraz e Sinner - Fotogramma/IPA
08 novembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

A Torino andrà in scena l'ultimo atto di una battaglia durata una stagione. Alle Atp Finals in programma da domani, domenica 9 novembre, a domenica 16 novembre, si deciderà il numero uno del 2025 del tennis. Jannik Sinner è arrivato al 'Torneo dei maestri' da leader del ranking, dopo il grandioso successo nel Masters 1000 di Parigi, ma in Piemonte Jannik dovrà confermarsi campione e sperare che Carlos Alcaraz non vinca tutti e tre i match del girone per portare (di nuovo) a casa la coppa del primato. La battaglia è già iniziata fuori dal campo, visto che nella serata del media day i due sono stati fotografati accanto all'ambito trofeo.

Sinner e Alcaraz sono però apparsi distesi e divertiti, nonostante il peso dell'ultimo appuntamento stagionale. Per loro, spazio a foto di rito, ma anche a momenti di ilarità e a un simpatico siparietto, visto che a un certo punto i due fuoriclasse del tennis mondiale hanno preso in mano la coppa nel tentativo di strapparsela l'un l'altro. Un momento di sicuro divertente per i tifosi, che attendono con ansia l'inizio delle Atp Finals per vedere il vero inizio dell'ultima battaglia. Almeno per quest'anno.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Alcaraz Jannik Sinner Carlos Alcaraz Sinner Alcaraz Atp Finals Atp Finals Torino Sinner Alcaraz Torino
Vedi anche
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza