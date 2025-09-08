circle x black
Sinner-Alcaraz, Trump tifava per Jannik? La reazione del presidente - Video

Un video cattura l'espressione del presidente americano alla fine della finale

Trump e Alcaraz
08 settembre 2025 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump tifava per Jannik Sinner nella finale degli US Open? Il presidente degli Stati Uniti ha assistito al match che l'azzurro ha perso in 4 set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

L'iberico ha trionfato, diventando anche il nuovo numero 1 del mondo. Sui social rimbalzano i video che fotografano i momenti iniziali della festa di Alcaraz, che sale sugli spalti per festeggiare con il suo team. Le telecamere indugiano anche su Trump e l'espressione del presidente è tutta un programma. Sguardo tra l'infastidito e il disgustato, smorfia eloquente. La clip diventa rapidamente virale, con battute e commenti ironici: "Forse Trump pensava che Alcaraz fosse messicano", uno dei tweet più apprezzati.

Trump, tornato ad assistere ad un match degli US Open a 10 anni dall'ultima apparizione a Flushing Meadows, è stato accolto con ovazioni miste a qualche 'buuu' dalla folla. La presenza del presidente ha richiesto misure di sicurezza straordinarie, che hanno fortemente rallentato l'afflusso del pubblico: all'inizio della finale, l'Arthur Ashe Stadium era ancora mezzo vuoto. Trump ha assistito a tutto il match ma non è stato coinvolto nella cerimonia di premiazione.

Prima di rientrare a Washington, il presidente ha risposto alle domande dei cronisti. "I due giocatori hanno un talento incredibile, colpiscono la palla così forte, non ho mai visto niente del genere. Mi sono divertito molto. Prima andavo sempre" agli US Open. "Ultimamente è un po' più più complicato... I tifosi sono stati molto gentili, non sapevo cosa aspettarmi. Poteva esserci qualche progressista, qualcuno li definirebbe liberali... Ma i tifosi sono stati fantastici".

us open 2025 us open sinner alcaraz sinner alcaraz finale
