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Sinner e il caso montepremi, pronto a boicottare doppio misto agli Us Open

Il tennista azzurro potrebbe rinunciare al torneo di New York

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
12 giugno 2026 | 20.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner potrebbe boicottare il torneo di doppio degli Us Open 2026. Il tennista azzurro, tornato ad allenarsi a Montecarlo per preparare Wimbledon, starebbe pensando di non partecipare al tabellone di doppio misto dello Slam americano, in cui aveva giocato lo scorso anno in coppia con la statunitense Emma Navarro.

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Alla base della decisione, che secondo quanto riporta il Times sarebbe condivisa con i maggiori tennisti del circuito sia maschile che femminile, sarebbe dovuta al già noto 'caso montepremi' che ha riguardato il Roland Garros. I giocatori chiedono infatti che siano alzati i premi destinati agli atleti, considerando la forte crescita dei ricavi.

Un'istanza non ascoltata dallo Slam parigino, ma che invece ha fatto breccia a Wimbledon. Lo Slam londinese ha infatti alzato il proprio montepremi del 20%, come mai era successo prima in nessun torneo.

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