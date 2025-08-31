circle x black
Sinner-Bublik domani agli US Open, ottavi di finale: orario tv e precedenti

L'azzurro contro il kazako negli ottavi di finale

Alexander Bublik
31 agosto 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner contro Alexander Bublik negli ottavi di finale degli US Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, affronterà lunedì 1 settembre il kazako, testa di serie numero 23, che al terzo turno ha superato lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 14, per 7-6 (7-5), 6-7 (4-7), 6-3, 6-7 (5-7), 6-1 dopo 3h38'. Il match è in programma nella giornata di domani, con orario ancora da definire nell'ambito del calendario di lunedì.

"Sarà dura, davvero dura. In un match di 5 set non l'ho mai battuto, proverò a giocarmi le mie chance. Ora devo recuperare, spero di non giocare alle 11 di mattina", ha detto Bublik dopo la vittoria contro Paul, nel match che si è chiuso all'1 di notte americana. Se la sfida con Sinner si giocasse lunedì mattina a New York, il kazako avrebbe una trentina di ore per recuperare, con Sinner leggermente più riposato.

Bublik finora non ha mai ceduto il servizio nel torneo: 55 game, nemmeno un break incassato. "E' incredibile? Sì, lo è. Non ho nessuna spiegazione. Ma la prossima partita è contro Jannik, quindi perderò il servizio un paio di volte probabilmente".

I precedenti

Sinner e Bublik si sono affrontati 6 volte in carriera. L'azzurro conduce 4-2 nei precedenti. Sinner si è imposto nelle due sfide giocate sul cemento, a Dubai e a Miami nel 2021. Quest'anno, due faccia a faccia. Il numero 1 del mondo ha dominato i quarti di finale sulla terra rossa del Roland Garros, lasciando solo 6 game all'avversario. Bublik si è imposto sull'erba tedesca di Halle in 3 set, avviandosi poi a vincere il torneo. Il kazako aveva centrato l'altra vittoria sempre ad Halle, nel 2023, approfittando del ritiro di Sinner nei quarti di finale.

Sinner-Bublik in tv

Sinner-Bublik, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

