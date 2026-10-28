circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, Binaghi tifa per la permanenza di Cahill: "È insostituibile"

Il presidente della Fitp ha parlato del possibile avvicendamento con Norman nello staff dell'azzurro

Darren Cahill e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Darren Cahill e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 12.45
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Angelo Binaghi 'tifa' per Darren Cahill. Il presidente della Fitp ha detto la sua sul futuro dello staff tecnico di Jannik Sinner che, secondo indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra, sembra intenzionato a scegliere Magnus Norman, ex allenatore di Stan Wawrinka, appena ritiratosi all'Atp di Basilea, per sostituire l'australiano come supercoach al fianco di Simone Vagnozzi.

"Io faccio il tifo per Cahill perché secondo me è insostituibile", ha detto Binaghi in un'intervista al Tg1, "è bene che affianco a lui ci sia sempre un allenatore che è stato un giocatore di buon livello, prima Cahill e poi Norman. In secondo luogo c'è bisogno che sia anche un buono psicologo".

"Non è un superuomo come Djokovic o un giocatore di grandissima forza come Nadal, è uno che deve continuare a costruirsi il fisico", ha spiegato Binaghi parlando del problema al ginocchio di Sinner, che lo ha costretto a rimanere fuori dai campi dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev, con l'azzurro che dovrebbe rientrare a fine dicembre in occasione del Six Kings Slam,ricchissimo torneo-esibizione di scena a Riad.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza