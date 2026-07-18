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Djokovic e sconfitta con Sinner a Wimbledon: "Non sono riuscito a recuperare"

Il tennista serbo è stato battuto dall'azzurro nel penultimo atto dello Slam di Londra

Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
18 luglio 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic 'punge' Jannik Sinner dopo Wimbledon 2026. Il tennista serbo è tornato a parlare della semifinale dello Slam di Londra, persa contro il tennista azzurro, che è poi riuscito a battere anche Alexander Zverev in finale conquistando così il suo secondo titolo consecutivo.

Sinner si è imposto in tre set con un triplo 6-4, 'vendicando' così la sconfitta nella semifinale degli Australian Open, quando a Melbourne Djokovic era riuscito a imporsi al termine di una partita-maratona terminata al quinto set. Il serbo però, a Londra, non è riuscito a ripetersi anche a causa della stanchezza accusata contro Felix Auger-Aliassime ai quarti d finale.

"Non per sminuire Sinner in alcun modo, ma non mi sono ripreso fisicamente dopo il mio precedente quarto di finale di 5 ore e 15 minuti", ha detto in un'intervista concessa a Cbs, "il mio corpo risponde in maniera diversa rispetto al passato, è pura biologia. Non voglio togliere alcun merito a Sinner, che ha vinto il torneo con pieno merito, ma ora è tutto diverso per me".

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