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Wimbledon, polemiche per orario Sinner-Djokovic: quando giocano e dove vederlo in tv

Il tennista azzurro sfida il serbo per tornare in finale a Wimbledon

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
09 luglio 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Jannik Sinner contro Novak Djokovic? Il tennista azzurro sfida il serbo nella semifinale di Wimbledon 2026 domani, venerdì 10 luglio, con l'orario della sfida che ha generato qualche polemica. Sinner arriva al match dopo aver battuto Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, mentre Djokovic ha superato Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime.

Sinner-Djokovic, l'orario e le polemiche

La semifinale tra Sinner e Djokovic è in programma domani, venerdì 10 luglio, come secondo match sul campo Centrale a partire dalle 14.30. La sfida dovrebbe quindi iniziare intorno alle ore 18, al termine del match tra Alexander Zverev e Arthur Fery.

Proprio la programmazione delle due semifinali sta generando non poche polemiche. Per la prima volta nella storia di Wimbledon infatti, l'organizzazione del torneo viene disputata per prima la semifinale con i giocatori che hanno chiuso il loro quarto di finale il mercoledì. Sinner e Djokovic sono infatti scesi in campo martedì, e per questo ci si aspettava che avrebbero aperto il programma del campo Centrale. Wimbledon però ha preferito lasciare il 'piatto forte' nella fascia più tarda della serata londinese. Ma non tutti hanno apprezzato.

"È una scelta molto particolare, non sono per niente d'accordo", scrive un utente su X. "Sono completamente attonito da questo cambio di orario", ha postato invece un altro appassionato, "non capisco proprio il perché di questa scelta".

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv

Sinner-Djokovic sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Wimbledon Sinner Djokovic Tennista azzurro
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