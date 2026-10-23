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Sinner-Cahill, vertice a Montecarlo: così si progetta il futuro del numero 1

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Faccia a faccia decisivo nel Principato per sciogliere i nodi sulla permanenza del supercoach e blindare lo staff in vista del 2027.

Jannik Sinner e Darren Cahill - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Darren Cahill - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 12.27
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Darren Cahill fa rotta su Montecarlo e fa scattare l'ora X per Jannik Sinner. Mandata in archivio la stagione 2026 con un mese di anticipo per mettere al riparo il ginocchio destro, l'azzurro ha aperto le porte della sua residenza monegasca al supercoach australiano per un vertice decisivo per capire il futuro. Sul tavolo c'è il nodo più delicato della programmazione per la prossima stagione: definire le strategie dell'angolo tecnico insieme al co-allenatore Simone Vagnozzi e capire se ci sono i margini per prolungare la partnership per almeno altri 12 mesi.

L'ex mentore di Andrè Agassi e Simona Halep aveva accarezzato in passato l'idea di appendere la racchetta al chiodo per motivi familiari, salvo poi rinnovare l'intesa e rilanciare le ambizioni del fuoriclasse altoatesino. Ora, faccia a faccia nel Principato, la priorità è fare chiarezza. Le opzioni restano tutte aperte: dal rinnovo completo per affrontare compatti una nuova stagione e andare a caccia di nuovi trofei, fino a una transizione guidata dallo stesso Cahill per l'inserimento di un nuovo profilo. La sua presenza sul posto, immortalata dagli ultimi scatti social sul mare di Monaco, cancella le illazioni su presunti strappi e dà ufficialmente il via al cantiere per il 2027.

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