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Sinner eliminato a Roland Garros, non allunga su Alcaraz: come cambia il ranking

Il tennista azzurro è stato battuto da Cerundolo nel secondo turno dello Slam parigino

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
28 maggio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 e perde punti preziosi nel ranking Atp, permettendo così a Carlos Alcaraz, fuori per infortunio, di non perdere terreno dal numero 1. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato battuto in rimonta dall'argentino Juan Manuel Cerundolo in cinque set, dopo aver accusato problemi fisici, tra vomito e un accenno di crampi, nel terzo set. Ma come cambia ora il ranking Atp?

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Sinner eliminato a Roland Garros, come cambia il ranking

Sinner arrivava al Roland Garros 2026 dopo aver raggiunto la finale nello scorso anno, dove era stato battuto da Alcaraz e difendeva 1200 punti. L'eliminazione al secondo turno gli costa quindi 1155 punti, mentre il rivale spagnolo ne perderà 2000 considerato il trionfo dello scorso anno.

Sinner scende quindi a 13500 punti, mentre Alcaraz è fermo a 9960. Il divario tra i due, che poteva superare i 5000 punti, resta così comunque ampio, ma meno di quanto ci si aspettava alla vigilia: al momento sono infatti 3540 i punti a dividere i due.

Sinner potrebbe staccare nuovamente lo spagnolo però al momento del ritorno in campo, in programma il prossimo Wimbledon. L'azzurro difenderà il trionfo dello scorso anno, mentre lo spagnolo salterà lo Slam londinese a causa dell'infortunio e perderà dunque i punti della finale conquistata nel 2025.

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