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Madrid, oggi semifinale Sinner-Fils: orario, precedenti e dove vederla

Il fuoriclasse azzurro affronta il francese per un posto in finale

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
01 maggio 2026 | 07.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 1 maggio, il numero uno al mondo affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, nella semifinale del torneo spagnolo (in un match visibile in diretta tv e streaming). Il fuoriclasse azzurro (che punta al quinto successo consecutivo, e dunque al record, in tornei di questo livello) è reduce dal successo in due set contro il 19enne spagnolo Rafa Jodar. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

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Sinner-Fils, orario e precedenti

 Sinner e Fils si sono affrontati solo in un'occasione. L'azzurro si è imposto nel 2023 nella semifinale del torneo indoor di Montpellier. Il match di oggi inizierà alle 16.

Sinner-Fils, dove vederla

Sinner-Fils, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.

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