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Sinner, Fonseca: "È un robot, Alcaraz più completo". Tifosi furiosi

Il tennista brasiliano è stato battuto dallo spagnolo nel secondo turno del Masters 1000 di Miami

Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
21 marzo 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Joao Fonseca fa infuriare i tifosi di Jannik Sinner. Il tennista brasiliano che oggi, sabato 21 marzo, è stato battuto da Carlos Alcaraz al secondo turno del Masters 1000 di Miami ha parlato delle differenze tra il gioco dello spagnolo e quello dell'azzurro, affrontato negli ottavi di Indian Wells.

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"Credo che Alcaraz abbia un repertorio più ampio di Sinner", ha detto Fonseca in conferenza stampa dopo la partita, "Sinner è più simile a un robot che si limita a colpire la palla in modo impeccabile. Carlos, invece, sa fare tutto. Sa usare il topspin, tirare con potenza, ha un buon movimento, va a rete. È più difficile da interpretare per lui".

Parole che hanno fatto imbestialire i tifosi di Sinner, che si sono riversati sui social per criticare Fonseca. Nel mirino, in particolare, c'è quel termine "robot", giudicato non molto carino, usando un eufemismo ed edulcorando tanti commenti, per parlare delle qualità indiscusse di Jannik.

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