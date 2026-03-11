circle x black
Sinner, lite con pubblico a Indian Wells: "Potete smettere di parlare?" - Video

Il tennista azzurro ha avuto un battibecco con alcuni spettatori

11 marzo 2026 | 03.46
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner 'litiga' con il pubblico a Indian Wells. Oggi, mercoledì 11 marzo, durante il match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 americano contro Joao Fonseca , il tennista azzurro si è lamentato con alcuni spettatori presenti nelle prime file del Centrale californiano, che stavano parlando durante il suo turno di battuta.

Succede tutto nel 12esimo game del primo set. Sinner sta servendo per portare il parziale al tie break, ma alcuni spettatori non smettono di parlare durante il gioco. Sul 40-15 quindi l'azzurro si gira direttamente verso di loro, intimandogli di fare silenzio.

Sinner viene quindi raggiunto dal giudice di sedia, che ribadisce il concetto: "Non parlate durante i punti", provocando i fischi del resto degli spettatori. L'arbitro chiede poi all'azzurro se fosse tutto a posto, con Sinner che risponde di non preoccuparsi.

