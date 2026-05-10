circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, Ruud difende Sinner: "Lui impressionante, non è un robot"

Il tennista norvegese ha parlato dell'azzurro dopo aver raggiunto gli ottavi del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
10 maggio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Casper Ruud 'difende' Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista norvegese ha battuto il ceco Jiri Lehecka in due set nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, raggiungendo gli ottavi di finale. Al termine della partita Ruud ha parlato proprio dei risultati di Sinner: "Ho giocato contro di lui qui a Roma e già in quel momento pensavo che stesse giocando a un livello pazzesco e lo ha confermato anche quest'anno, lo abbiamo visto nella finale di Madrid", ha detto ai microfoni di Ziggo Sport.

CTA

"Vedo un sacco di gente dire che lui è un robot, ma quando sai quanto è difficile giocare a tennis e riesci a renderlo quasi robotico dimostri solo quanto sei bravo", ha spiegato Ruud, "dovrebbe essere un complimento il fatto di far sembrare questo sport così semplice, cosa che non è affatto".

"Quello che sta facendo è semplicemente impressionante. Ora tutti gli altri giocatori lo puntano, più vinci e più hai un bersaglio sulla schiena", ha continuato il norvegese, "lui però continua a battere tutti. Vederlo vincere è sicuramente d'ispirazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner ruud sinner robot sinner internazionali internazionali roma 2026 internazionali 2026
Vedi anche
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza