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Sinner 'spoilera' kit per Wimbledon e svela chi vincerà i Mondiali - Video

Il tennista azzurro è tornato ad allenarsi dopo il ko al Roland Garros

Jannik Sinner e il 'nuovo' kit - X
Jannik Sinner e il 'nuovo' kit - X
11 giugno 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner tra i Mondiali 2026 e... uno spoiler sul prossimo kit. Il tennista azzurro è tornato ad allenarsi a Montecarlo dopo il ko al secondo turno del Roland Garros e, dopo un breve periodo di vacanza, si prepara per Wimbledon, torneo a cui arriva da campione in carica e come favorito numero uno visto il forfait per infortunio di Carlos Alcaraz.

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In un video diventato rapidamente virale sui social, Sinner ha risposto ad alcune domande a tema Mondiali, che prende il via oggi, giovedì 11 giugno, decretando la favorita per la vittoria finale: "Difficile... voto Francia", ha risposto con un sorriso Sinner, che poi si è esposto anche sulla sorpresa del torneo: "Mamma mia... sarà l'Austria".

A tifosi e appassionati però non è sfuggita la divisa indossata da Sinner nel video. L'azzurro si è presentato infatti in completo bianco, con un colletto ricamato con dettagli verde scuro. Quello indossato dal numero 1, insomma, sarà con ogni probabilità il kit che indosserà nel prossimo Wimbledon e che ha già trovato l'approvazione generale del web.

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