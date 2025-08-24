Us Open 2025 al via e subito grande attesa per rivedere in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, campione in carica a New York, debutterà contro il tennista ceco Vit Kopriva nel primo turno dello Slam americano. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

Sinner-Kopriva, orario e precedenti

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Vit Kopriva, numero 89 del ranking. Il match di Flushing Meadows, previsto martedì 26 agosto, sarà il secondo dalle 17:30.

Sinner-Kopriva, dove vederla

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.