circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Sinner-Mannarino, oggi l'azzurro in campo negli ottavi di Cincinnati - Diretta

Il tennista italiano sfida il francese nel Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 18.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Oggi, mercoledì 13 agosto, il tennista azzurro sfida il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking Atp, negli ottavi di finale del Masters 1000 nella serata italiana. Sinner, nei turni precedenti sul cemento americano, ha già battuto il colombiano Daniel Elahi Galan al secondo turno e il canadese Gabriel Diallo al terzo.

In caso di qualificazione ai quarti il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi, mattatore prima di Lorenzo Musetti e poi di Stefanos Tsitsipas.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner mannarino sinner oggi sinner cincinnati cincinnati sinner diretta sinner mannarino diretta
Vedi anche
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza