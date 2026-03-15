L'azzurro affronta il russo nell'ultimo atto del Masters 1000 in California
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.
La finale di Indian Wells inizierà intorno alle 22 ora italiana. Si tratta del 16° confronto tra i due: Sinner è avanti 8-7 nei precedenti.
Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.