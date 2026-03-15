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Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro affronta il russo nell'ultimo atto del Masters 1000 in California

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
15 marzo 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Sinner-Medvedev, orario e precedenti

La finale di Indian Wells inizierà intorno alle 22 ora italiana. Si tratta del 16° confronto tra i due: Sinner è avanti 8-7 nei precedenti.

Sinner-Medvedev, dove vederla

Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

Riproduzione riservata
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Jannik Sinner Sinner oggi Sinner Medvedev finale Indian Wells
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