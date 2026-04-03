Jannik Sinner show a Montecarlo. Oggi, venerdì 3 aprile, il tennista azzurro ha continuato la sua preparazione in vista dell'inizio del Masters 1000 del Principato, in programma la prossima settimana con la finale fissata per il 12 aprile. Sinner ha intrattenuto i tanti tifosi accorsi a vederlo con colpi da urlo regalando anche un dolce siparietto con un bambino.

Nella sessione di allenamento mattutina Sinner, reduce dal Sunshine Double dopo aver vinto Indian Wells e Miami, si è preso applausi su applausi con un rovescio lungolinea, la specialità della casa, millimetrico, prendendo sempre più confidenza con la terra di Montecarlo, torneo a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

Jannik Sinner to a little fan: “Ciao Grande! Everything okay? Give me five! Boom!”



Kid’s father: “Who’s stronger? you or Jannik?”



Jannik to the kid: “Always you eh!”



pic.twitter.com/Gpp93pyQM9 — jannik sinner files (@jannik_files) April 3, 2026

Al termine dell'allenamento, Sinner si è fermato, come al solito, a firmare autografi e a regalare foto a tifosi grandi e piccoli. L'azzurro ha accolto tra le sue braccia anche un bambino: "Ciao Grande! Tutto bene? Dammi il cinque!", gli ha detto con un sorriso, aggiungendo un "boom" dopo il cinque. "Chi è più forte tu o Jannik?", ha chiesto il padre al bambino, ma a rispondere, sempre col sorriso, è stato proprio Sinner: "Lui, senza dubbio".