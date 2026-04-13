Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato battendo Alcaraz in finale
Serata di festeggiamenti a Montecarlo per Jannik Sinner con... Flavio Briatore. Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato battendo Carlos Alcaraz in finale, dominato in due set 7-6 (5), 6-3, e riprendendosi così il numero 1 del ranking Atp.
I festeggiamenti di Sinner e del suo team sono andati in scena fino a tarda sera, trascorsa nei locali di Montecarlo. In compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, l'azzurro si è concesso una cena in uno dei ristoranti più rinomati del Principato, dove ha incontrato anche Flavio Briatore.
Jannik Sinner celebrating his Monte Carlo title at the Cipriani restaurant.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 13, 2026
World #1 spotted.
🇮🇹
(via monaco_luxurystyle h/t @sinnervideos)
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L'imprenditore ci ha tenutoa salutare calorosamente Sinner, dandogli prima un abbraccio e poi un affettuoso buffetto sulla guancia. Un saluto rapido, con Jannik che è poi 'scappato' su una macchina in compagni di Laila.