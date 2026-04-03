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Sinner, il tabellone di Montecarlo: esordio con Kouamé o Humbert, Alcaraz solo in finale

Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nel Masters 1000 monegasco

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
03 aprile 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Montecarlo. Oggi, venerdì 3 aprile, il tennista azzurro ha scoperto il proprio tabellone e i suoi possibili avversari al Masters 1000 monegasco, al via prossima settimana con la finale fissata per il 12 aprile.

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Sinner, che ha ottenuto un bye al primo turno, farà il suo esordio al secondo contro uno tra il 17enne francese Moise Kouamé, che ha vinto la prima partita in carriera nel circuito Atp a Miami e aveva ricevuto i complimenti da parte di Djokovic, e il connazionale Ugo Humbert, numero 34 del mondo. Agli ottavi possibile incrocio con uno tra l'argentino Cerundolo, il greco Tsitsipas e il ceco Machac.

Nei quarti di finale invece Sinner potrebbe sfidare il canadese Auger-Aliassime o il norvegese Casper Ruud, mentre in semifinale ci sarebbe il tedesco Zverev, già battuto a Indian Wells prima e a Miami poi, o il russo Daniil Medvedev, sconfitto nella finale giocata in California. Soltanto in finale invece, come sempre, il 'big match' con Carlos Alcaraz, così come il derby azzurro con Lorenzo Musetti.

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