Sinner torna numero uno dopo Parigi? Le combinazioni con Alcaraz

Il tennista azzurro si prepara a giocare il Masters 1000 francese

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
28 ottobre 2025 | 00.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a caccia del primo posto nel ranking di Carlos Alcaraz. Il trionfo di Vienna, arrivato battendo in finale il tennista tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev, ha avvicinato Sinner al primato del rivale spagnolo, che lo ha sorpassato in testa alla classifica generale Atp al termine degli ultimi US Open. Per Sinner c'è ancora una possibilità di tornare numero uno del mondo prima del termine della stagione, da giocarsi nel Masters 1000 di Parigi, iniziato oggi, lunedì 27 ottobre.

Grazie alla vittoria dell'Atp 500 austriaco, Sinner è salito a 10500 punti, ad appena 740 lunghezze di distanza da Alcaraz. A La Defense Sinner tornerà in campo senza alcun punto da difendere, visto il forfait dello scorso anno, mentre lo spagnolo scarterà soltanto 100 punti, essendo stato eliminato agli ottavi nel 2024.

Per la prima volta da quando Alcaraz è tornato al comando del ranking, tra i due c'è una distanza inferiore ai 1000 punti. E il sorpasso di Sinner potrebbe materializzarsi già a Parigi, l'ultimo Masters 1000 prima delle Finals e del termine della stagione: Sinner dovrebbe vincere il torneo, mentre Alcaraz dovrebbe andare non oltre i quarti di finale. Se quindi lo spagnolo non dovesse raggiungere le semifinali e Jannik trionfasse, l'azzurro tornerebbe numero uno del mondo, salendo a 11.500 punti contro i 11.440 di Alcaraz.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
