circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner paparazzato a Montecarlo... con la sua Ferrari - Video

L'azzurro ha ripreso gli allenamenti nel Principato prima di tornare in campo a Cincinnati

Sinner e la sua Ferrari - X
Sinner e la sua Ferrari - X
02 agosto 2026 | 10.16
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner paparazzato a Montecarlo... con la sua Ferrari. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo di Wimbledon e da un breve periodo di vacanza in Sardegna, dove si è rilassato insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, ha ricominciato gli allenamenti a Monaco per preparare il Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto gli Us Open, ultimo Slam della stagione che andrà in scena a fine agosto.

Tra un allenamento e l'altro però, Sinner si è concesso anche qualche momento di svago senza però privilegiare un profilo basso. Dal suo (ricchissimo) garage, l'azzurro ha tirato fuori una Ferrari nera opaca con due strisce gialle sul cofano che ha catturato le attenzioni dei passanti, che hanno ripreso Sinner mentre saliva sull'auto e sfrecciava via, letteralmente, per le strade di Monaco. Il video è diventato rapidamente virale su X e ha confermato la passione di Sinner per le automobili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner montecarlo sinner ferrari
Vedi anche
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza