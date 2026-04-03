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Sinner bocciato... alla patente: "Ho fatto l'esame tre volte"

Il tennista azzurro si è raccontato in un vlog pubblicato su YouTube

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
03 aprile 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner bocciato... alla guida. Oggi, venerdì 4 aprile, il tennista azzurro, che si prepara a scoprire il suo tabellone nell'imminente Masters 1000 di Montecarlo, ha pubblicato un vlog sul proprio canale YouTube in cui si mostra senza filtri, regalando anche aneddoti inimmaginabili, per uno come lui.

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Tra i vari ricordi della sua adolescenza, ce n'è uno in particolare che ha colpito i tifosi di Sinner, grazie alla 'regia' di Darren Cahill. Il supercoach australiano è stato special guest del video, facendo una domanda un po' 'scomoda' a Jannik: "Ora devi essere onesto", ha esordito Cahill, "Quante volte hai dovuto ripetere l'esame per prendere la patente per la moto?".

Immediata la reazione, divertita e imbarazzata, di Sinner. "Dipende cosa intendi", ha provato a farfugliare Sinner, ma incalzato da Cahill ha ammesso: "Tre volte", per poi scoppiare a ridere di gusto insieme al suo allenatore.

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