Jannik Sinner bocciato... alla guida. Oggi, venerdì 4 aprile, il tennista azzurro, che si prepara a scoprire il suo tabellone nell'imminente Masters 1000 di Montecarlo, ha pubblicato un vlog sul proprio canale YouTube in cui si mostra senza filtri, regalando anche aneddoti inimmaginabili, per uno come lui.

Tra i vari ricordi della sua adolescenza, ce n'è uno in particolare che ha colpito i tifosi di Sinner, grazie alla 'regia' di Darren Cahill. Il supercoach australiano è stato special guest del video, facendo una domanda un po' 'scomoda' a Jannik: "Ora devi essere onesto", ha esordito Cahill, "Quante volte hai dovuto ripetere l'esame per prendere la patente per la moto?".

Jannik has failed 3 times his test to get a motorbike license pic.twitter.com/3SC0DNXbbN — jannik sinner files (@jannik_files) April 3, 2026

Immediata la reazione, divertita e imbarazzata, di Sinner. "Dipende cosa intendi", ha provato a farfugliare Sinner, ma incalzato da Cahill ha ammesso: "Tre volte", per poi scoppiare a ridere di gusto insieme al suo allenatore.