Sinner il perfezionista: "Ecco cosa dovrò migliorare". Poi scherza con Vagnozzi e fa i complimenti ad Alcaraz

Il fuoriclasse azzurro ha parlato della vittoria contro James Duckworth nel secondo turno dello slam australiano: "Sono contento della mia partita, ma..."

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
22 gennaio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner sul velluto a Melbourne, nel secondo turno dell'Australian Open 2026 contro l'australiano James Duckworth, con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. "Ogni partita è molto difficile, sono molto contento di essere al prossimo turno" ha spiegato l'azzurro a fine match, con un sorriso. Jannik si è detto soddisfatto della performance al servizio e in risposta: "Oggi ho servito e risposto bene, sono contento della mia partita. So che Duckworth ha avuto tanti problemi fisici, sono contento di rivederlo qui ad alto livello e gli auguro il meglio per il resto della stagione".

Sinner: "Ecco cosa dovrò migliorare"

Il numero 2 del ranking Atp ha poi aggiunto: "Mi sento davvero bene, dipende anche da come va la partita e da quanto sto in campo. In base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo, sono contento del tanto lavoro fatto con il mio team. Sia il mio corpo che la mia mente stanno bene in questo momento. Non c'è modo di iniziare meglio la stagione, soprattutto in un torneo così speciale. Prepariamo le partite nel modo migliore. Sono contento di dove sono, ma come sempre proviamo a spingere un po' di più e mettere qualcosa in più. Palla corta di rovescio? Devo migliorare. Ci lavorerò con quel ragazzo, anche se ha perso subito al Million Dollar 1 Point Slam" ha aggiunto Jannik, indicando coach Simone Vagnozzi con una risata.

Poi i complimenti ad Alcaraz: "Chi ha la migliore palla corta? Certamente Carlos. Spizzirri? Gioca un tennis aggressivo e serve bene, sarà la prima volta con lui".

