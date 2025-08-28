circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro affronta l'australiano nel secondo turno dello Slam americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2025 | 07.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 28 agosto, l'australiano Alexei Popyrin nel secondo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Nella partita d'esordio sul cemento statunitense Sinner, che arrivava dalla finale persa con Alcaraz a Cincinnati a causa del malore che lo ha costretto al ritiro durante il primo set, ha battuto nettamente il ceco Vit Kopriva in tre parziali con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2, mentre Poporyn ha superato il finlandese Emil Ruusuvuori.

Sinner-Popyrin, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Popyrin è in programma oggi, giovedì 28 agosto, ed è il secondo match della sessione diurna dell'Arthur Ashe Stadium, con l'inizio che dovrebbe essere fissato intorno alle 19 ora italiana. Popyrin, numero 36 del mondo, ha battuto Sinner nell'unico precedente tra i due, risalente al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2020.

Sinner-Popyrin, dove vederla in tv

Sinner-Popyrin, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner popyrin sinner oggi sinner orario sinner dove vederla in tv sinner popyrin dove vederla in tv sinner popyrin orario sinner popyrin oggi sinner us open us open
Vedi anche
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza