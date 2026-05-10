Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali 2026? Il tennista azzurro ha superato il secondo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set su Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 e ora se la vedrà, al terzo turno, con l'australiano Alexei Popyrin, già mattatore di Matteo Berrettini al primo punto e vincente, a sorpresa, con il ceco Jakub Mensik, che aveva battuto proprio Sinner nei quarti di Doha.

Quando gioca Sinner a Internazionali?

La sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valida per il terzo turno degli Internazionali 2026 di Roma, è in programma lunedì 11 maggio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono incrociati in tre precedenti, con l'azzurro che conduce il parziale 2-1. Nell'ultima sfida Sinner si è imposto in due set negli ottavi dell'Atp di Doha 2025.

Sinner-Popyrin, dove vederla in tv

Sinner-Popyrin sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.