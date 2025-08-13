circle x black
Sinner, slitta il match con Mannarino a Cincinnati: il nuovo orario

Il maltempo ha condizionato il programma del Masters 1000

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Sinner? Cambia l'orario del match del tennista azzurro, in campo oggi, mercoledì 13 agosto, contro Adrian Mannarino negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. A causa della pioggia che ha colpito ieri l'Ohio, condizionando il programma del torneo, alcune partite non sono riuscite a disputarsi, slittando a oggi.

Questo cambio di programma condiziona inevitabilmente anche quello del numero uno del mondo, inserito inizialmente come secondo match sul campo Centrale, con orario di inizio che sarebbe stato verso le 20. Ora però, dopo il primo match di giornata tra il 'padrone di casa' Frances Tiafoe e Holger Rune, si giocherà anche il terzo set tra la statunitense Jessica Pegula e la polacca Magda Linette. Poi toccherà a Sinner che probabilmente inizierà a giocare per le 21 ora italiana.

Dei match di ieri si dovrà recuperare anche quello tra Alexander Zverev e Brandon Nakashima, interrotto con il tedesco avanti 6-4, 5-4 e che doveva servire per il match. Da iniziare invece Shelton-Bautista Agut e Tauson-Kudermetova.

sinner sinner mannarino sinner orario sinner oggi sinner mannarino oggi
