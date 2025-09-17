circle x black
Cerca nel sito
 

Quando torna in campo Sinner? Dai tornei in Cina alla Coppa Davis, come si chiuderà il 2025 di Jannik

Il fuoriclasse azzurro si prepara agli ultimi impegni della stagione. Ecco il suo calendario

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
17 settembre 2025 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner tornerà presto in campo per chiudere il 2025. Dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro ha già pianificato i prossimi impegni per concludere al meglio la stagione. Ma quando giocherà ora Jannik? Il fuoriclasse azzurro, in questi giorni al lavoro prima della partenza per la Cina, si rivedrà all'opera a Pechino, nell'Atp 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. E poi? Dalle Atp Finals di Torino alla Coppa Davis, ecco tutti gli impegni dell'azzurro nei prossimi mesi.

Sinner, il calendario del 2025

Quali sono i prossimi tornei che giocherà Sinner? Al momento, il numero 2 del ranking Atp dovrebbe partecipare all'Atp 500 di Pechino (25 Settembre-1 ottobre), al 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam (16-19 ottobre, che però non darà punti Atp), al 500 di Vienna (20-26 ottobre) al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e alle Atp Finals (9-16 novembre). E poi? Dal 18 al 23 novembre, Bologna ospiterà le Final 8 di Coppa Davis, a cui l'Italia è già qualificata dopo il successo del 2024.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Jannik Sinner Sinner calendario Sinner tornei 2025
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza