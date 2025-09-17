Il fuoriclasse azzurro si prepara agli ultimi impegni della stagione. Ecco il suo calendario
Jannik Sinner tornerà presto in campo per chiudere il 2025. Dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro ha già pianificato i prossimi impegni per concludere al meglio la stagione. Ma quando giocherà ora Jannik? Il fuoriclasse azzurro, in questi giorni al lavoro prima della partenza per la Cina, si rivedrà all'opera a Pechino, nell'Atp 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. E poi? Dalle Atp Finals di Torino alla Coppa Davis, ecco tutti gli impegni dell'azzurro nei prossimi mesi.
Quali sono i prossimi tornei che giocherà Sinner? Al momento, il numero 2 del ranking Atp dovrebbe partecipare all'Atp 500 di Pechino (25 Settembre-1 ottobre), al 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam (16-19 ottobre, che però non darà punti Atp), al 500 di Vienna (20-26 ottobre) al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e alle Atp Finals (9-16 novembre). E poi? Dal 18 al 23 novembre, Bologna ospiterà le Final 8 di Coppa Davis, a cui l'Italia è già qualificata dopo il successo del 2024.