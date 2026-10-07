La stagione di Jannik Sinner si è chiusa prima del previsto e, con essa, è destinata a terminare anche la sua esperienza in vetta al ranking Atp. L’infortunio al ginocchio destro ha costretto l’azzurro ad alzare bandiera bianca e a rinunciare agli ultimi appuntamenti dell’anno. Una decisione che avrà inevitabilmente conseguenze sulla classifica mondiale. Il sorpasso di Alexander Zverev è ormai soltanto questione di tempo. Il tedesco può conquistare ufficialmente la prima posizione già il 2 novembre, oppure rimandare la festa al 9 novembre: tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a ottenere nei prossimi tornei, a partire dal Masters 1000 di Shanghai, passando per l’Atp 500 di Vienna e arrivando fino al torneo di Masters 1000 di Parigi.

Sinner, dal canto suo, resterà fermo a quota 7.950 punti. Un bottino che dovrebbe garantirgli comunque un posto sul podio e, con ogni probabilità, la seconda posizione al termine dell’annata. Alle sue spalle, però, Carlos Alcaraz proverà a sfruttare ogni occasione per riaprire la corsa. Lo spagnolo parte da 4.560 punti nella Race e, per superare l’altoatesino, avrebbe bisogno di un finale di stagione praticamente perfetto. Shanghai, Parigi e le Atp Finals rappresentano le ultime grandi opportunità a sua disposizione, considerando che non è attualmente previsto un suo ingresso nei tabelloni di Vienna o Basilea. Più complesso, ma non ancora matematicamente impossibile, il discorso legato a Ben Shelton. Lo statunitense è quarto con 4.430 punti e dovrebbe mettere insieme una serie di prestazioni straordinarie per riuscire a entrare nella lotta per le primissime posizioni.

Per Sinner, dunque, il prossimo appuntamento davvero importante sarà rappresentato dagli Australian Open. A Melbourne, dal 17 al 31 gennaio, l’italiano dovrà difendere gli 800 punti conquistati un anno fa grazie al raggiungimento delle semifinali, dove fu fermato da Novak Djokovic. La perdita di quei punti, nel caso in cui non riuscisse a ripetere il risultato, non dovrebbe comunque provocare un crollo immediato. Il margine accumulato è ancora significativo e l’azzurro dovrebbe rimanere stabilmente nelle zone alte della classifica.

Il passaggio più delicato arriverà invece qualche settimana dopo. La primavera rappresenterà il vero banco di prova per il ranking di Sinner, chiamato a proteggere un’enorme quantità di punti nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Sono 5.000 punti complessivi che peseranno sulla sua classifica nel giro di appena due mesi. Non riuscire a confermare i risultati della passata stagione potrebbe quindi costargli numerose posizioni. La priorità, adesso, è una sola: recuperare dall’infortunio. Sinner avrà davanti a sé diversi mesi per prepararsi alla nuova stagione e provare a tornare protagonista nel 2027. Il primo obiettivo sarà Melbourne, ma la vera sfida per riconquistare la vetta potrebbe giocarsi nei mesi successivi.