circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve a Carlos per il sorpasso su Sinner

Gli Us Open saranno decisivi per il primo posto nel ranking Atp

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 23.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz sorpassa Jannik Sinner e diventa il nuovo numero uno del ranking Atp? No, almeno ad oggi. La vittoria del Masters 1000 di Cincinnati permette allo spagnolo di accorciare in classifica, ma in testa, al momento, resta l'azzurro. Almeno fino agli Us Open. Dopo la sconfitta in Ohio, Jannik è a quota 11430, Alcaraz insegue a 9590. L'ultimo Slam della stagione sarà quello decisivo per un eventuale cambiamento delle prime due posizioni della classifica mondiale.

Cosa serve ad Alcaraz per il sorpasso su Sinner

Gli Us Open saranno cruciali. Sinner ha però un piccolo 'vantaggio' e cioè che il suo destino dipende solo da lui: dovesse confermarsi campione a New York, resterebbe dominatore del ranking. Se a trionfare fosse invece Alcaraz, si concretizzerebbe il sorpasso. La curiosità è che con la vittoria a Cincinnati, all'inizio della prossima settimana Carlos inizierà gli Us Open virtualmente davanti a Jannik (9540 punti contro i 9480 dell'azzurro). Il motivo? Sinner vedrà uscire dal conteggio i 2000 punti accumulati l'anno scorso, da campione. Alcaraz ne perderà solo 50, vista l'eliminazione al secondo turno nel 2024. A Flushing Meadows dovrà dunque eguagliare Sinner almeno fino alle semifinali per il sorpasso definitivo. Il duello continua.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Alcaraz ranking Atp Sinner classifica Sinner numero uno
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza