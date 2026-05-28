C'è un complotto per favorire Jannik Sinner al Roland Garros 2026? L'ultima accusa, niente di nuovo a dire il vero, arriva poco prima del match tra l'azzurro e Juan Manuel Cerundolo, valido per il secondo turno dello Slam parigino. La sfida è stata programmata come prima del programma diurno del Philippe-Chatrier, che inizierà alle ore 12.

Sinner giocherà quindi nelle ore più calde parigine, con la capitale francese in questi giorni attanagliata da condizioni quasi estreme che stanno condizionando i tennisti in campo. Nonostante una programmazione decisamente non favorevole all'azzurro, che aveva esordito invece di sera contro Tabur, qualcuno continua a gridare al complotto, asserendo che quelle in cui giocherà Sinner non sono le ore più calde della giornata, anzi.

"In 25 anni il numero 1 del mondo non è mai stato messo al primo slot del programma del Chatrier, e negli ultimi 55 primi turni soltanto due sono stati maschili", hanno detto nel podcast 'Tennis Weekly', "questo solleva molti sospetti. La programmazione può arrivare quindi solo da una sua richiesta o da un gesto del torneo per proteggerlo da uno dei giorni più caldi, ora che non c'è Alcaraz".

Is Jannik Sinner scheduled to play first on Philippe-Chatrier to avoid the worst of the heat in Paris? pic.twitter.com/vjLovYdnkh — Tennis Weekly Podcast (@tennisweeklypod) May 28, 2026

Come detto, non si tratta di una polemica nuova. Negli scorsi giorni diversi utenti su X avevano scritto di un presunto complotto contro Novak Djokovic, che ieri ha giocato nel primo pomeriggio contro Royer. Nel mirino infatti ci sarebbe un presunto trattamento di favore verso Sinner: "Djokovic giocherà alle 15. Vediamo se avranno il coraggio di mettere Sinner un giorno a mezzogiorno. Non lo faranno perché proteggono quelli di sempre", ha scritto un utente, prima di essere smentito dall'organizzazione del torneo.

Il pensiero, comunque, è largamente condiviso: "Il Roland Garros ha programmato Novak Djokovic nella la parte più calda della giornata, con temperature previste di 34 gradi", è il messaggio di un altro appassionato su X, "gioca anche contro un francese, che in circostanze normali sarebbe una partita serale. Qualcun altro non è sorpreso da questo?".