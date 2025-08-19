Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio misto dell’US Open e il forfait dell’azzurro elimina anche Katerina Siniakova, che avrebbe dovuto far coppia con il numero 1 del mondo nel torneo di esibizione a Flushing Meadows.

Sinner ha deciso di rinunciare all’evento dopo il malore che lo ha costretto a ritirarsi dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. Siniakova, una delle doppiate più forti del circuito, in doppio ha vinto carriera un titolo Slam è un oro olimpico. Ha trionfato ai Giochi anche nel doppio misto. Nonostante il curriculum, gli organizzatori degli US Open non l’hanno ‘salvata’ e l’hanno depennata dall’evento, a cui aveva deciso di partecipare rinunciando al torneo di Cleveland. Al posto della coppia Sinner-Siinoakova, quindi, in tabellone spazio a Danielle Collins e Christian Harrison.