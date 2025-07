Il tennista azzurro si sta riposando in vista degli US Open

Jannik Sinner si gode le, meritate, vacanze. Dopo il trionfo di Wimbledon, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz, il tennista azzurro si sta riposando qualche giorno prima di tornare in campo e inizare la stagione sul cemento, la sua superficie preferita, che porterà agli US Open, ultimo Slam della stagione a cui Sinner arriverà da campione in carica.

Jannik, dopo la finale di Londra, è volato subito in vacanza, passando per Bolzano prima di ripartire a bordo del suo aereo personale. Secondo alcune indiscrezioni, il mezzo avrebbe fatto tappa a Copenhagen, dove Sinner avrebbe raggiunto la, presunta, nuova fidanzata Laila Hasanovic. Ma le sue vacanze non si sono fermate qui.

Porto Cervo, Sardegna 🇮🇹



Some deserved rest, next stop -> Toronto 🇨🇦



Forza pic.twitter.com/lG4XVgsEY2 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) July 20, 2025

In queste ore infatti stanno circolando su X diverse foto del campione azzurro che lo ritraggono in Sardegna, a Porto Cervo, pronto per qualche giorno di mare. Nelle foto concesse a tifosi e appassionati di tennis Jannik si mostra sorridente, rilassato e in pieno assetto da spiaggia: cappello da pescatore scuro, occhiali da sole, maglietta bianca e zaino in spalla, tutto rigorosamente griffato Nike.