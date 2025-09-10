circle x black
Alcaraz: "Sinner cambierà per battermi, ma io sarò pronto. Feste? Mi godo la vita..."

Il numero uno del ranking Atp ha incontrato la stampa spagnola dopo il trionfo agli Us Open

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
10 settembre 2025 | 12.29
Redazione Adnkronos
Carlos Alcaraz si gode il trionfo agli Us Open e torna a parlare dei prossimi capitoli della rivalità con Jannik Sinner: "La palla non è nel suo campo ora, deve migliorare qualcosa per potermi battere" ha detto lo spagnolo in un incontro con la stampa spagnola dopo il trionfo a New York: "Devo essere pronto a vedere cosa farà. Credo che sia la bellezza di questa rivalità. Stiamo entrambi migliorando. Ci spingiamo al limite e ogni volta, dopo ogni partita, sappiamo cosa migliorare. È fantastico e mi aspetto che Jannik cambierà qualcosa per cercare di battermi la prossima volta. Sarò pronto".

Alcaraz: "Posso ancora migliorare"

Alcaraz ha poi parlato del suo momento: "Sento di essere al meglio della mia carriera finora, ma ho margini di miglioramento. Non ho ancora raggiunto il 100% e sto lavorando per farlo. A 22 anni credo che sia complicato essere la migliore versione di sé stessi. Ho cose da migliorare, il miglior Carlos deve ancora emergere". Lo spagnolo è tornato sul discorso dei festeggiamenti, spesso non visti bene dagli osservatori: "Mi piace godermi la vita, è vero. A chi non piace? Chi non si è divertito a 22 anni? Si tratta di passare del tempo di qualità a casa, serve ad arrivare motivato ai tornei".

Alcaraz e la Coppa Davis

Alcaraz ha poi spiegato a Cadena Ser la necessità di dover rinunciare ad alcuni impegni (anche importanti) verso il finale di stagione, aggiungendo che non prenderà parte alla prossima sfida di Coppa Davis della sua Spagna contro la Danimarca: "È difficile per me non giocare in Coppa Davis. Mi dispiace molto, ma ho affrontato una tournée impegnativa, sia dal punto di vista fisico che mentale, con tantissime partite. Non ho il tempo per tornare a casa e prepararmi al meglio. Sarebbe da egoisti, perché ci sono altri giocatori che possono fare meglio di me. Ho bisogno di riposarmi per affrontare il resto della stagione e assimilare mentalmente tutto ciò che ho realizzato".

