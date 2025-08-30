circle x black
Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro sfida il canadese nel terzo turno degli Us Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2025 | 07.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 30 agosto, Denis Shapovalov, numero 29 del mondo, nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica. Sinner nei due turni precedenti ha battuto, senza particolari problemi, il ceco Vit Kopriva all'esordio a New York e l'australiano Alexei Popyrin nel match successivo. Shapovalov invece ha superato prima l'ungherese Marton Fucsovics e poi il francese Valentin Royer.

Sinner-Shapovalov, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Shapovalov è in programma oggi, sabato 30 agosto, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, al primo turno degli Australian Open 2021, quando il canadese si impose in cinque set. Il match tra Sinner e Shapovalov inizierà non prima delle 19:30.

Sinner-Shapovalov, dove vederla in tv

Sinner-Shapovalov, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

