Sinner, 3 match in 3 giorni a Parigi: cosa dice il regolamento

Jannik potrebbe arrivare a giocare addirittura 5 partite consecutive nel Masters 1000 francese

Sinner - Afp
31 ottobre 2025 | 08.16
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner scende in campo anche oggi, venerdì 31 ottobre, nel Masters 1000 di Parigi. Il fuoriclasse azzurro gioca per il terzo giorno consecutivo nel torneo francese, dopo aver battuto Bergs e Cerundolo nel secondo e nel terzo turno. Ma è possibile? Cosa dice il regolamento, calcolando che in caso di vittoria oggi Jannik poi tornerebbe in campo domani per la semifinale e, con un altro successo, anche domenica?

Il tennis e la regola del riposo

I tifosi si interrogano sui social e il dubbio sorge anche alla luce di quanto visto nel Six Kings Slam, il torneo esibizione che l'azzurro ha vinto recentemente in Arabia Saudita. La cosiddetta 'regola dei tre giorni' non vale per i tornei del circuito Atp o per i tornei del Grande Slam, ma per le esibizioni. Come accaduto in Arabia, in cui Sinner e Alcaraz hanno per esempio beneficiato di un giorno di riposo prima della finale. I tornei del Grande Slam, invece, hanno un regolamento standard che non include questa pausa 'obbligatoria'.

Nei tornei ufficiali Atp, come il Masters 1000 in corso a Parigi, non c'è un divieto rigido. Il calendario è progettato per bilanciare intensità e recupero dei tennisti. Permette così più partite consecutive (per Sinner potrebbero essere 5 in caso di finale), ma per equità tutti affrontano lo stesso schedule.

