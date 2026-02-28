circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Sanremo, è la sera della finale: sul palco Frassica, Cardinaletti e Bocelli - Diretta

Si esibiscono tutti e 30 i cantanti in gara nella categoria campioni e le canzoni saranno votate da pubblico, sala stampa, tv e web e dalle radio

Nino Frassica, Giorgia Cardinaletti e Carlo Conti - Ipa
Nino Frassica, Giorgia Cardinaletti e Carlo Conti - Ipa
28 febbraio 2026 | 20.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È arrivato il momento della finale del festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l'ultima condotta da Carlo Conti. Accanto a lui co-conducono Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Durate la serata si parlerà di femminicidi con Gino Cecchettin, il superospite è Andrea Bocelli.

Si esibiscono tutti e 30 i cantanti in gara nella categoria campioni e le canzoni saranno votate dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. Le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Il risultato di questa votazione sarà sommato al risultato della prima, seconda e terza serata, al fine di determinare quindi una classifica delle 30 canzoni in gara.

Dal Suzuki Stage stasera si esibiscono live i Pooh, mentre dalla Costa Toscana c'è, come ogni sera, Max Pezzali.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo sanremo 2026 classifica sanremo live sanremo scaletta
Vedi anche
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza