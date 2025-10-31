circle x black
Sinner, vittoria contro Shelton e rimprovero allo staff: "Nemmeno vi alzate" - Video

Momento di tensione tra Jannik e il suo angolo durante il match contro l'americano

Janniik Sinner - Fotogramma/IPA
Janniik Sinner - Fotogramma/IPA
31 ottobre 2025 | 23.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner batte Ben Shelton a Parigi e vola in semifinale del Masters 1000 francese. Nel corso del match, un momento di tensione tra l'azzurro e il suo staff non è passato però inosservato. Durante il secondo set, il numero 2 del ranking Atp ha subito trovato il break, subendo poi il controbreak immediato dell'americano. Proprio in questo momento, l'unico di difficoltà nel suo match, Jannik si è avvicinato al suo angolo e ha usato toni severi: "Faccio il break e nemmeno vi alzate" sembrerebbe aver detto l'azzurro verso i suoi, voltandosi poi per tornare in campo.

Sinner, nervi tesi con lo staff

In occasione del cambio campo, dunque, Jannik si è rivolto così al team. In quel momento, le telecamere sono andate su coach Darren Cahill, ma a giudicare dallo sguardo di Sinner il riferimento era a una generale scarsa partecipazione dei suoi al match. Tornato a giocare, l'azzurro ha chiuso la partita con un doppio 6-3. Stavolta sì, spinto anche dall'angolo, con cui ha festeggiato il successo.

