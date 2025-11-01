circle x black
Sinner-Zverev, oggi semifinale a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro sfida il tedesco nel penultimo atto del Masters 1000 francese

Sinner - Fotogramma/IPA
Sinner - Fotogramma/IPA
01 novembre 2025 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Parigi. Oggi, sabato 1 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 francese. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal brillante successo contro Shelton nei quarti, mentre il tedesco ha eliminato Medvedev. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

Sinner-Zverev, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Zverev inizierà non prima delle 17. Sono 8 i precedenti tra i due, con un bilancio di parità: 4-4. L'ultimo confronto risale a pochi giorni fa, nella finale dell'Atp 500 di Vienna, ed è stato vinto dall'azzurro.

Sinner-Zverev, dove vederla

Sinner-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.

